المالية النيابية: الموازنة حددت نسبة الاقليم وزادت حصة البيشمركة

2021/01/08 | 20:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت اللجنة المالية النيابية، انعقاد جلسة البرلمان لمناقشة الموازنة المالية لعام 2021 يوم غد السبت.

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