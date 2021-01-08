بيلوسي: اذا لم يترك ترامب منصبه عن طيب خاطر فهذا ما سنفعله

2021/01/08 | 20:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي انه إذا لم يترك الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب منصبه قريبا وعن طيب خاطر فإن الكونغرس سيعمل على ذلك".

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