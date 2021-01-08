البرلمان الاميركي: سنمنع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب من بدء حرب أو شن ضربة نووية

2021/01/08 | 20:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت رئيسة البرلمان الأميركي نانسي بيلوسي، حديثها مع رئيس أركان جيش الولايات المتحدة بشأن منع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب من "بدء حرب أو شن ضربة نووية" قبل مغادرته البيت الأبيض في العشرين من الشهر الجاري.

وذكرت بيلوسي اليوم الجمعة 8 كانون الثاني 2021، في تصريحات صحافية، أنها "تحدثت مع رئيس الأركان بشأن منع ترمب من بدء حرب أو شن ضربة نووية" ، مضيفةأن الكونغرس سيتخذ "إجراء" إذا لم يستقل ترامب طواعية.

يشار إلى أن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، جيرولد نادلر، دعا في وقت سابق إلى "ضرورة" عزل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب "فوراً" من منصبه.

وقال نادلر في بيان: "أحث مرة أخرى على عزل الرئيس وإقالته من منصبه.



لدينا فترة محدودة من الوقت للعمل.



لا تستطيع الأمة تحمل عملية مطولة وطويلة، وأنا أؤيد إحالة مادة العزل مباشرة إلى مجلس النواب".

يذكر أن المئات من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اقتحموا، الأربعاء الماضي، مبنى الكونغرس في واشنطن حيث كان من المقرر عقد جلسة للمصادقة على انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت في 3 تشرين الثاني 2020 وفاز فيها المرشح الديموقراطي جو بايدن.

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