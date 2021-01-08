2021/01/08 | 20:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات كشفت شركة هيونداي، إنها تجري محادثات مبكرة مع شركة أبل حول تصميم سيارة كهربائية ذاتية القيادة، مما أدى إلى ارتفاع سعر سهم هيونداي بنسبة 20%.منذ فترة وتشير الشائعات، إلى أن أبل تعمل على تطوير سيارة ركاب، وأشارت التقارير في عام 2020 إلى التصميم سيعتمد ”تقنية بطارية خارقة“ جديدة.ووفقا لصحيفة ”ديلي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيونداي تخطط للتعاون مع أبل لصناعة سيارة كهربائية ذاتية القيادة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيونداي تخطط للتعاون مع أبل لصناعة سيارة كهربائية ذاتية القيادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).