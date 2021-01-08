2021/01/08 | 21:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصل الدولار ارتفاعه عالمياً خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد الكشف عن تقرير الوظائف الشهري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار الأمريكي يواصل ارتفاعه عالمياً بعد تقرير الوظائف) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار الأمريكي يواصل ارتفاعه عالمياً بعد تقرير الوظائف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).