امانة بغداد توضح حقيقة استقالة امينها

2021/01/08 | 21:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت امانة بغداد، اليوم الجمعة، الانباء المتداولة عن استقالة امينها المهندس المعمار علاء معن.وقالت في بيان، انه “طالعتنا بعض الوكالات هذا اليوم بنبأ استقالة امين بغداد ، المهندس المعمار علاء معن ، في الوقت الذي تم نفي الخبر نؤكد على ضرورة توخي الدقة في استنباط الاخبار من مناهلها الدقيقة والصحيحة”.واضافت “كما نشير الى […]

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