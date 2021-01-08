أمين بغداد ينفي تقديم استقالته من منصبه

2021/01/08 | 21:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يهنئ الموسيقار نصير شمة لحصوله على جائزة دوليةهنأ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الجمعة، الموسيقار العراقي الكبير نصير شمة بمناسبة حصوله على جائزة "شخصية العام" الدولية المقدمة من المنظمة الهولندية الدولية ل.

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