بالصور.. رفع 80 عبوة

2021/01/08 | 21:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} واصلت مديرية مكافحة المتفجرات في هيأة الحشد الشعبي، جهودها لتفكيك العبوات في محافظة الأنبار، فيما تعمل لليوم الثاني في أحد الشوارع الحدودية الملغمة بالمحافظة.

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