أمين بغداد {للفرات نيوز}: لا صحة لأنباء أستقالتي

2021/01/08 | 21:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفى أمين بغداد، علاء معن، اليوم الجمعة، الأنباء عن تقديم إستقالته من منصبه.

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