السفارة الأميركية لدى بغداد تصدر بياناً بشأن أحداث الكونغرس

2021/01/08 | 21:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قارنت السفارة الأميركية في بغداد، الجمعة، بين الأحداث التي شهدها الكونغرس مع ما يحصل في العراق، لافتة الى أنه غالبا ما تتداخل السياسة مع المشاعر الراسخة ويمكن ان تكون قوة جامحة ومسببة للانقسام. وقال السفير الأميركي ماثيو تولر في بيان نقلته السفارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه”، نحن في سفارة الولايات المتحدة …

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