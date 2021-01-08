قوباد طالباني يعزي برحيل الشاعر اوميد بلباس

2021/01/08 | 21:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، برقية تعزية بوفاة الشاعر اوميد بلباس.

وجاء في نص التعزية:

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ رحيل الشاعر والشخصية المعروفة بمنطقة بشدر اوميد بلباس، بهذه المناسبة الاليمة نتقدم باحر التعازي الى عائلته، نشارككم الاحزان، مبتهلين لله عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع رحمته، والصبر والسلوان لكم

PUKmedia ترجمة

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