بعبع أميركا وكلب زينتها الديمقراطية

2021/01/08 | 21:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / حسن المياح

أميركا بعبع متورم منتفش , جبان منتفخ هزيل , شيخ تهرمل كهولة ضعيفة عاجز عن دفع الأذى عن ديمقراطيتها التي تريدها حاكمة على العالم أجمع .هكذا يقولون , وعلى أساسه يحتلون , ويبطشون , ويرهبون , وينهبون , ويقيدون الحريات , ويسلبون كرامة الإنسان …..



???ويصفونها بالنظام الديمقراطي الرأسمالي الحر , الذي يبيح الفوضى والمقامرة , الذي يقوم على أساس الربا الفاحش اللئيم المجرم القاتل المميت …..



???جاء الجوكرية وروجوا لنشر خبر وفاة السيد المرجع محمد سعيد الحكيم دام ظله الوارف , ليغطوا به على الفضائح والإرهاب والإجرام الذي إرتكبته أميركا الشيطان المجرمة يوم أمس الأربعاء ٦ كانون ثاني عام ٢٠٢١م , ساعة إقتحام الكونغرس في عقر داره ووجوده وكينونته في واشنطن , من قبل ميليشيا حاكم ظالم زعيم حكومة أميركا الإرهابي الدموي دونالد ترامب المعتوه المجنون , التي واشنطن بهيلها وهيلمانها تخافه لما تبقى من مدة تزعمه وقيادته وولايته التي لا تتجاوز إثني عشر يومآ , لما فيه من جنون إرهاب , وخبل تدمير , وفوضة تحطيم …..



???الخبر كاذب ملفق محبوك بطريقة جوكرية عميلة مجرمة هادفة , كشفها الله سبحانه , ووقانا شرها وشر وجودها وإرهاب إحدوثتها ……الآن اتصلت بالسيد رياض محمد سعيد الحكيم , نجل المرجع الأكبر محمد سعيد الحكيم , حفظهما الله ورعاهما وأدام وجودهما الظل الوارف الكريم ,وقال لي أن والده بصحة جيدة وعافية .والحمد لله رب العالمين .

تلك حيلة تزوبع , ومكر خبث , وأنها زخة إعلامية فاشلة غبية كاسدة , لتغطية ما حدث في قلعة الكونغرس الهش المهان , وبما يسمى الديمقراطية الهالكة من عنف وإرهاب , وتعد وإقتحام .وتلك هي الميليشيا التي عنها يتحدثون , ويطبلون , ويزمزمرون , ويسخرون .حتى أن أقطاب الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي الأميركيان اللذين هما أساس الحكم الديمقراطي كما يدعون ويهمبلون , ويزعمون ويحتلون , وأن أميركا هي المصدرة لنظامها الإجتماعي السياسي هذا …..



,قد صرحا بكل وضوح وعلانية , وتأكيد وقصدانية , أن عمل إقتحام الكونغرس الشيطان المجرم اللئيم اللعين هو عمل مليشياوي وحشي مفترس , إرهابي بربري سافل وقح قامت به ميليشيا منفلتة تابعة للمجرم القذر القاتل ترامب , وأنهم … قتلة … وإرهابيون مجرمون مقتحمون……….



???أهذه هي حضارة الديمقراطية , وحضارية نظامها الإجتماعي السياسي الربوي , التي بها يتمشدقون …..



, والعملاء الرؤوساء الأذناب التي عنها يدافعون ويطبقون صعاليك أذلاء مهانين مستعبدين …..



???وهل هذه هي أسس المدنية والليبرالية وما اليها من خرط لفظي أجوف عقيم في النظام الديمقراطي الذي اليه يدعون … , ويروجون … , ويتعبدون … , ويركعون ….



, ويسجدون…..



???كفاكم فضيحة , وسقوط عقيدة مجرمة رذيلة بها تتفاخرون وتنافحون وتنفخون كأفاعي الكوبرا الخائفة الراجفة التي تدق أجراس خطرها وتحذيرها وتهديدها وإرهابها , والتي تنفث سمومها حقدآ وكراهية وعدوانية على من كشف هزالها وغشها وخداعها , وما الى ذلك من فضائح وأسقام , وفايروسات أوبئة قاتلة مميتة ……… ???

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