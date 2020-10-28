امين بغداد ينفي تقديم استقالته من منصبه

2021/01/08 | 21:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى امين بغداد علاء معن، اليوم الجمعة، تقديم استقالته من منصبه، مشيراً الى انه ماض بتنفيذ خطط اعمار العاصمة.

وقال بيان للامانة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان ” امين بغداد ينفي ما تداولته وسائل الاعلام عن تقديم استقالته ويدعوها الى توخي الدقة في نقل المعلومة “.

واضاف البيان، ان “امين بغداد اشرف اليوم الجمعة ميدانياً على تنفيذ المرحلة الاولى لمشروع نهضة بغداد الذي اعلن عنه في شهر كانون الاول الماضي والتي تضمنت انطلاق حملة اكساء مناطق وشوارع العاصمة بدءاً من ساحة التحرير “.

واكد ان “امين بغداد ماض بتنفيذ خطط اعمار العاصمة واعادتها لمكانتها الحضارية من جديد عبر مشاريع تنموية وستراتيجية كبيرة”.

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