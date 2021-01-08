صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ42  المسجلة اليوم

2021/01/08 | 21:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل42 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 33 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 42 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

42 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاعظمية حالتين

قطاع الصدر 4 حالات

قطاع البلديات الثاني 10 حالات

قطاع الاستقلال 3 حالات

قطاع المدائن 5 حالات

قطاع الشعب 7 حالة

قطاع بغداد جديدة 6 حالات

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 73575 توفي منهم 1415 فيما اكتسب الشفاء 71546 ومتبقي قيد العلا ج 614“.

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