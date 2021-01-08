أمانة بغداد تنفي تقديم أمينها استقالته من منصبه

2021/01/08 | 21:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

٨ / ١ / ٢٠٢١

نفى المعمار علاء معن تقديم استقالته من منصب امين بغداد ، مشيراً الى انه ماض بتنفيذ خطط اعمار العاصمة بدعم واشراف مباشر مباشر من السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء .

وافاد بيان للامانة ان " امين بغداد ينفي ما تداولته وسائل الاعلام عن تقديم استقالته ويدعوها الى توخي الدقة في نقل المعلومة ".

وتابع ان " امين بغداد اشرف اليوم الجمعة ميدانياً على تنفيذ المرحلة الاولى لمشروع نهضة بغداد الذي اعلن عنه في شهر كانون الاول الماضي والتي تضمنت انطلاق حملة اكساء مناطق وشوارع العاصمة بدءاً من ساحة التحرير ".

واضاف ان " امين بغداد ماض بتنفيذ خطط اعمار العاصمة واعادتها لمكانتها الحضارية من جديد عبر مشاريع تنموية وستراتيجية كبيرة".

امانة بغداد

المديرية العامة للعلاقات والاعلام

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