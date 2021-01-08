2021/01/08 | 21:24 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الجمعة في موقعه الرسمي على الإنترنت عن إصابة مدافعه الهولندي دي ليخت بفيروس كورونا.

وجاء في بيان لنادي يوفنتوس: “أظهرت الفحوصات الطبية وفقاً للبروتوكول المعمول به قبل المباريات، إصابة المدافع دي ليخت بعدوى فيروس كورونا، نتمنى الشفاء العاجل للاعبنا”.

وكان دي ليخت مشاركاً في المباراة التي فاز بها يوفنتوس الأربعاء على غريمه ميلان في معقل الأخير 3-1 في الدوري الإيطالي.

وغاب عن اللقاء في ميلانو المدافع البرازيلي أليكس ساندرو لإصابته أيضاً بفيروس كورونا الذي طال سابقاً نجمي الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا.

وتأتي إصابة دي ليخت بالفيروس وغيابه عن يوفنتوس في فترة صعبة للأخير، إذ أنّه مدعو في الأيام القليلة المقبلة لمواجهات شاقة أولها الأحد في الدوري ضد مفاجأة الموسم ساسوولو.

وبعد لقاء جنوى الأربعاء في الكأس الإيطالية، يحلّ يوفنتوس الأحد المقبل في الدوري ضيفاً على غريمه إنتر ميلان، قبل لقاء نابولي في 20 الحالي ضمن الكأس السوبر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضربة موجعة ليوفنتوس بعد اصابة مدافعه بفيروس كورونا 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربة موجعة ليوفنتوس بعد اصابة مدافعه بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضربة موجعة ليوفنتوس بعد اصابة مدافعه بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).