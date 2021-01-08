أمين بغداد ينفي تقديم استقالته: ماضون بتنفيذ خطط اعمار العاصمة- عاجل

2021/01/08 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

نفى أمين بغداد، علاء معن، اليوم الجمعة، تقديم استقالته من منصبه، مشيراً الى انه ماض بتنفيذ خطط اعمار العاصمة بغداد.

وذكر إعلام أمانة بغداد، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "المعمار علاء معن ينفي تقديم استقالته من منصب امين بغداد"، مشيراً الى انه "ماض بتنفيذ خطط اعمار العاصمة بدعم واشراف مباشر من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي".

وبحسب البيان، دعا امين بغداد وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في نقل المعلومة "، وذلك على خلفية انباء تقديمه الاستقالة من المنصب.

وبين أمين بغداد، انه "اشرف اليوم الجمعة ميدانياً على تنفيذ المرحلة الاولى لمشروع نهضة بغداد الذي اعلن عنه في شهر كانون الاول الماضي والتي تضمنت انطلاق حملة اكساء مناطق وشوارع العاصمة بدءاً من ساحة التحرير".

واشار إلى أنه "ماض بتنفيذ خطط اعمار العاصمة بغداد واعادتها لمكانتها الحضارية من جديد عبر مشاريع تنموية وستراتيجية كبيرة".

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