رئيسة مجلس النواب الأمريكي تقول إنها تفضل استقالة ترامب أو تطبيق التعديل 25 قبل مساءلته

2021/01/08 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن دعم الديمقراطيين لمساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ‎ترامب، أكبر من المرة السابقة.

وأضافت بوليسي، حسبما نشرته «cnn» العربية، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، أنها تفضل استقالة ترامب أو تطبيق التعديل 25 من الدستور قبل مساءلته.

وصادق الكونجرس الأمريكي، أمس الخميس، على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، حيث تقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.

وكان أنصار دونالد ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، مساء الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن وعدد من المناطق القريبة منها.

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