علاء معن ينفي تقديم استقالته من منصب امين بغداد/موسع

2021/01/08 | 21:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /نفى المعمار علاء معن تقديم استقالته من منصب امين بغداد ، مؤكدا انه ماض بتنفيذ خطط اعمار العاصمة بدعم واشراف مباشر مباشر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .وافاد بيان للامانة ان " امين بغداد ينفي ما تداولته وسائل الاعلام عن تقديم استقالته ويدعوها الى توخي الدقة في نقل المعلومة ".وتابع ان " امين بغداد اشرف اليوم الجمعة ميدانياً على تنفيذ المرحلة الاولى لمشروع نهضة بغداد الذي اعلن عنه في شهر كانون الاول الماضي ، والتي تضمنت انطلاق حملة اكساء مناطق وشوارع العاصمة بدءاً من ساحة التحرير ".واضاف ان " امين بغداد ماض بتنفيذ خطط اعمار العاصمة واعادتها لمكانتها الحضارية من جديد عبر مشاريع تنموية وستراتيجية كبيرة"./انتهى8

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