حول أحداث واشنطن.. السفير الأمريكي : العراقيون كالأمريكيين يسعون لنفس الشيء

2021/01/08 | 21:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /اكدت السفير الاميركي في العراق ماثيو تولر :"أن العراقيين كالأمريكيين يسعون لنفس الشيء ، في احداث واشنطن الاخيرة ".وقال تولر في بيان اليوم :"نحن في سفارة الولايات المتحدة نعلم أن كل الأنظار كانت متجهة صوب الأحداث في أمريكا في الأيام القليلة الماضية"، مضيفا ان "حرية التعبير هي عنصر حاسم في ديمقراطية حيوية وفعالة، وهذه الحرية ، إلى جانب حرية التجمع السلمي ، هي مكرسة في دستور الولايات المتحدة الأمريكية.ومع ذلك، هنالك من قد يستخدم حق الاحتجاج السلمي كغطاء للفوضى والنشاط الإجرامي".واضاف :" ان هذا السلوك غير مقبول، وقد تمت إدانته على نطاق واسع من قادة من مختلف الأطياف السياسية.نحن دولة قوانين وأولئك الذين حاولوا عرقلة عمل الممثلين المنتخبين في أمريكا سيخضعون للمساءلة".وتابع، "الأهم من ذلك ، على الرغم من محاولة تعطيل الإجراءات ، أكمل الكونجرس العملية الدستورية لتأكيد الفائز في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2020 وسيتم حفل التنصيب للرئيس المنتخب جوزيف بايدن في 20 كانون الثاني".وأكد، "نحن نعلم أنه في العراق، تماما كما في الولايات المتحدة، غالبا ما تتداخل السياسة مع المشاعر الراسخة ويمكن أن تكون قوة جامحة ومسببة للانقسام.كما نعلم أنه على الرغم من الاختلافات في الرأي السياسي، فإن العراقيين ، مثل الأمريكيين ، يسعون جميعا إلى نفس الشيء: بناء أمة أفضل لأنفسهم وأطفالهم.".وأوضح، "بالنسبة لنا كأميركيين ، اسعدتنا الملاحظات من الحلفاء والشركاء حول العالم حول إيمانهم بقوة ديمقراطيتنا.نتطلع إلى مواصلة عملنا هنا بينما نواصل مساعدة شركائنا العراقيين في بناء عراق آمن ومستقر ومزدهر"./انتهى8

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