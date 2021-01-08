أهم ما جاء بخطبة أمام جمعة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي

2021/01/08 | 21:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب أمام جمعة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة،بخفض رواتب الرئاسات الثلاث والنفقات غير الضرورية وقطع رواتب الاجهزة القمعية، فيما دعا المواطنين الىتحديث سجلاتهم الانتخابية لضمان المشاركة في الانتخابات.وقال السيد صدر الدين القبانجي، بخطبة الجمعة، انه ” يجب خفض رواتب الرئاسات الثلاث والنفقات غير الضرورية وقطع رواتب الاجهزة القمعية”، داعيا “المواطنين […]

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