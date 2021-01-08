الشركات الأمريكية تضيف 8 منصات للتنقيب عن النفط

2021/01/08 | 21:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي، كما صعدت منصات الغاز الطبيعي.

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