أخلاق افتراضية!!

2021/01/08 | 21:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / د.



محمد فلحيمواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة جديدة تحتاج الى ترسيخ قواعد واخلاقيات واداب خاصة بها!رئيس اميركا محظور من النشر في فيسبوك لمخالفته اخلاقيات السياسة والمجتمع ، وتلك من عجائب هذا الزمان!من بديهيات الاخلاق في التواصل بين الناس نشر الكلمة الطيبة وتجنب الشتائم والالفاظ البذيئة والاتهامات الباطلة، وعدم التحريض على العنف والتدمير،وبخاصة في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.عندما ترسل فيديو على الماسنجر الخاص بدون شرح او تعليق حول مضمونه عليك ان تتوقع ان يكون النت ضعيفا لا يشغل الفيديو فيكون التعليق هنا مفيدا او يكون وقت صديقك ثمينا فلا يستطيع المشاهدة،وقبل ذلك هناك سؤال لماذا ترسل موضوعاتك على الخاص ولا تنشرها على صفحتك اذا كانت مهمة ومفيدة!؟عندما تنشر على صفحتك لافتة حداد سوداء او آية قرانية حول وفاة شخص عزيز ينبغي ان ترفق ذلك بخبر لتوضيح اسم المتوفي ودرجة القرابة معك لكي تتقبل التعازي من الاصدقاء!استخدام الفيس والفايبر وتويتر والواتس اب في ارسال صباحات او مساءات متكررة وجمعات مباركة عبر الخاص يثقل على اصدقائك ويجعل التواصل يبدو مصطنعا فمن تعزه حقا يمكن ان يشعر بمحبتك من خلال المشاركة والتعليق واللايك والتفاعل اليومي!مضمون رسالتك يعبر عن شخصيتك وعقلك فاختر المفيد وارسله لصديقك لكي تكون الصداقة فائدة ومتعة ومودة كما هي في الحياة الواقعية!ليس كل نشاطاتك وتحركاتك اليومية تهم الناس فسواء اكلت الباجة او البيض بالدهن وصورتها ونشرتها فلن تزيد من رصيدك في قلوب الاصدقاء!ليس من اللائق ان تعزم الاصدقاء على وليمة فيسبوكية مصورة وتتناولها وحدك!لغتك هويتك فحاول ان تكتب بلغة سليمة واضحة مفهومة موجزة!التواصل نعمة نعيشها وعلينا ان نحسن استخدامها في نشر الكلمة الطيبة ومكارم الاخلاق!

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