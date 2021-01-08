الصحة توضح تفاصيل حادثة الاعتداء على طبيبة في مدينة الطب

2021/01/08 | 21:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أوضحت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تفاصيل الاعتداء الذي وقع على طبيبة مقيمة في مستشفى الشهيد غازي الحريري للجراحات التخصصية بمدينة الطب.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "ابطال الجيش الابيض تصدوا بكل همة وشجاعة لجائحة كورونا، وانه فقد خلال مواجهة هذه الجائحة العديد من الكوادر الطبية والتمريضية ما يفترض تقدير الجهود الجبارة التي تقوم بها الكوادر الطبية والصحية خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد".

واعرب بيان الوزارة عن "الاسف لحادث الاعتداء الذي وقع في مستشفى الشهيد غازي الحريري للجراحات التخصصية بمدينة الطب ، والذي تم خلاله الاعتداء على طبيبة مقيمة دورية ، وادى الاعتداءالى اصابتها خلال فترة تواجدها في احدى طوابق المستشفى".

واضاف ان "المعتدي دخل المستشفى وحسب ما اظهرته كاميرات المراقبة حاملا اوراق وتحاليل لانتحال صفة مراجع بمحاولة منه للسرقة من غرفة الطبيبة المقيمة خلال فترة مغادرتها للغرفة، الا انه وعند عودة الطبيبة لمكانها قام باستخدام آلة جارحة ادت الى اصابتها"، مشيرا الى انه "تم تنفيذ اجراءات عاجلة بين المستشفى ومركز شرطة مدينة الطب من خلال اغلاق ابواب المستشفى وتتبع المعتدي عبر كاميرات المراقبة، وتم القاء القبض عليه داخل المستشفى خلال نصف ساعة وتأمين الرعاية الصحية للطبيبة واجراء الفحوصات الكاملة لها".

واكد البيان، ان "حالة الطبيبة الصحية مستقرة، وانه تم في نفس اليوم استدعاء المشاور القانوني للمستشفى واقامة دعوى قضائية من قبل المستشفى على المعتدي وبمتابعة مباشرة من قبل وزير الصحة والبيئة"، لافتا الى ان "الوزارة تستنكر هذا الاعتداء وتطالب الجهات الامنية والقضائية باتخاذ اشد العقوبات بحق المعتدين على الكوادر الطبية والصحية والعاملين كافة، في المؤسسات الصحية وعدم الانجرار وراء الادعاءات الكاذبة والمضللة التي تقلل من الجهود المبذولة لاحتواء الحادث".

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