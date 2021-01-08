تدهور بالاقتصاد الامريكي لم يشهده منذ 8 اشهر

2021/01/08 | 21:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} فقد الاقتصاد الأمريكي 140 ألف وظيفة في شهر ديسمبر فقط، وذلك للمرة الأولى في ثمانية أشهر.

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