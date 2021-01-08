بسعر منخفض..تسلا تطرح النسخة الرياضية من سيارتها “واي”

2021/01/08 | 21:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

كشفت شركة تسلا الأمريكية عن النسخة الرياضية لسيارتها من طراز Y، بسعر يبدأ من 41990 دولارًا أمريكيا.

وبحسب موقع “إلكتريك” المشهور بتغطيته الواسعة لمنتجات تسلا، تأتي النسخة الرياضية من السيارة بمحرك كهربائي خلفي واحد، بينما يتم تقديم النسخ الأكبر بمحرك مزدوج مع دفع رباعي.

وأضاف الموقع أنه تم تحديد السرعة القصوى للنسخة الجديدة عند 217 كم في الساعة، كما يتم تحديد وقت التسليم المتوقع من أسبوعين إلى خمسة أسابيع.

إلى جانب الإصدار الجديد الأرخص من طراز Y، تتيح تسلا الفرصة لطلب صف ثالث من المقاعد مقابل زيادة قدرها 3000 دولار، لتصبح السيارة بـسبعة مقاعد، مع إمكانية طي الصفين الخلفيين باستخدام محرك كهربائي.

ويتوقع المحللون أن تنتج تسلا 523000 سيارة كهربائية (278000 من موديل 3، و 245000 من موديل Y) في عام 2021 في الصين وحدها، كما سيتم تصدير 100000 منها.انتهى 25

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