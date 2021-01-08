امين بغداد: لم اقدم استقالتي وخطط اعمار العاصمة مستمر

2021/01/08 | 21:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى أمين بغداد علاء معن رسميا، اليوم الجمعة تقديمه استقالة من منصبه، فيما أكد "مضي" دائرته بتنفيذ خطط لإعمار العاصمة.

وقال معن في بيان، اليوم 8 كانون الثاني 2021، إنه "ينفي ما تداولته وسائل الاعلام عن تقديم استقالته"، داعيا إياها إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة".

وأشار إلى إشرافه "ميدانيا اليوم الجمعة على تنفيذ المرحلة الاولى لمشروع نهضة بغداد الذي اعلن عنه في شهر كانون الاول الماضي، والتي تضمنت انطلاق حملة اكساء مناطق وشوارع العاصمة بدءا من ساحة التحرير".

وأضاف أمين العاصمة، أنه "ماض بتنفيذ خطط اعمار العاصمة واعادتها لمكانتها الحضارية من جديد عبر مشاريع تنموية وستراتيجية كبيرة".

وكانت أنباء تداولتها وسائل إعلام، أفادت بتقديم علاء معن استقالته من منصبه.

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