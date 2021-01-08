الاستخبارات تطيح بامير داعشي في الانبار

2021/01/08 | 21:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الجمعة، عن الاطاحة بما يسمى "امير ديوان زراعة داعش" في الانبار.

وذكرت المديرية خلال بيان، تابعه PUKmedia: انه وبعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة المتبادلة بين الأجهزة الامنية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى والفوج الثالث لواء المشاة 53 واستخبارات الرد السريع من الاطاحة بامير ديوان الزراعة لعصابات داعش الارهابية بعد نصب كمين محكم له في قرية الذعذاعة شمال شرق قضاء الرطبة بالانبار .

واضافت، ان المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة 4 ارهاب.

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