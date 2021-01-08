القبض على شخص حاول ادخال “مواد مخدرة” الى موقوفين في ذي قار

2021/01/08 | 21:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة اثناء محاولة ادخالها الى الموقوفين في احد السجون.

وقال اعلام الشرطة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “ومن خلال التفتيش اثناء مواجهة ذوي الموقوفين لدى قسم شرطة الانضباط باشراف مدير القسم المقدم مهند علي عبد الحسين الخفاجي والنقيب بيان عبد النبي موسى تم ضبط عبوة منظف اطباق الطعام ( زاهي ) بداخلها اكياس تحتوي على مواد مخدرة بحوزة المتهم ( ذ .



ر .



ز ) اثناء مقابلة والده الموقوف”.

واشار البيان الى ان “المتهم اتخذت بحقه كافة الاجراءات القانونية اللازمة وجرى احالته الى الجهات ذات العلاقة”.

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