ركام الحرب مشكلة لم تجد لها حلول في قضاء شنكال وقرية تعاني من ازمة النفايات والخدمات الأساسية

2021/01/08 | 21:53 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خليل بوكو رغم انتهاء الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وتحرير قضاء شنكل منذ اكثر من اربعة اعوام، لا تزال الانقاض والنفايات تغلق شوارع المدينة والقرى والمجمعات.عائدون الى قرية الوردية، في ناحية تل عزير، يشتكون من غياب دور الحكومة في العمل على تعزيز الخدمات للعائدين الى منازلهم وتخفيف خطورة مخلفات الحرب …

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