2021/01/08 | 21:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / احبطت لجنة حكومية مشتركة محاولة استيلاء على / 18 / دونما من الاراضي الزراعية قرب بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر حكومي في ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان اللجنة الحكومية قامت بأزالة التجاوز واحالة المواطن الذي حاول الاستيلاء على مساحة / 18 / دونما من الاراضي الزراعية بطريقة غير قانونية قرب بعقوبة الى القضاء، .مبينا :" ان اسباب التجاوز هي تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية مقابل الحصول على مبالغ مالية ،خاصة ان الاراضي تعود ملكيتها الى هيئات حكومية من خلال الالتفاف على القانون ".واضاف:" ان اللجنة الحكومية أحبطت في الاشهر الماضية محاولة الاستيلاء على اكثر من / 200 / دونم من الاراضي في بعقوبة "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة الاستيلاء على / 18 / دونما من الاراضي الزراعية في بعقوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة الاستيلاء على / 18 / دونما من الاراضي الزراعية في بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).