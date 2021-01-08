شاهد.. حشود ضخمة بالموصل تأكيداً على تجديد الولاء للشهداء القادة

2021/01/08 | 21:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا أهالي الموصل في سهل نينوى من الشبك والتركمان الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قادة النصر بمسيرة حاشدة، مجددين البيعة والولاء لهما من خلال المسيرة،...

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