أمانة بغداد توضح حقيقة تقديم أمينها استقالته من منصبه

2021/01/08 | 21:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفى المعمار علاء معن تقديم استقالته من منصب امين بغداد ، مشيراً الى انه ماض بتنفيذ خطط اعمار العاصمة.وذكر بيان للامانة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان ” امين بغداد ينفي ما تداولته وسائل الاعلام عن تقديم استقالته ويدعوها الى توخي الدقة في نقل المعلومة “. وتابع ان ” امين بغداد …

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