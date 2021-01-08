محدث.. الذهب يتهاوى 78 دولاراً عند التسوية ليسجل خسائر أسبوعية

2021/01/08 | 22:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها لأكثر من 78 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية قوية.

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