عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولي قرب اليوسفية

2021/01/08 | 22:09 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الجمعة، بان عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا للتحالف الدولي على طريق اليوسفية جنوبي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت على رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره على طريق اليوسفية جنوبي بغداد"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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