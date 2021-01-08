عن المخرج الايطالي ماركو فيري(1928-1997) وفيلم اللحم 1991 - بلال سمير الصدّر

2021/01/08 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر مخرج ايطالي كبير وعلى قدر كبير من الاهمية،بدأ مشواره الفني عام 1950 باخراج ثلاثة افلام في اسبانيا،وتبعهم باخراج اربعة وعشرين فيلما ايطاليا،ويعتبر من اعظم المخرجين الاوروبيين واكثرهم استفزازا ايضا.شاركت ثمانية من افلامه في المنافسة على جائزة مهرجان كان الكبرى،وحاز على جائزة الدب الذهبي عام 1991 عن فيلم (منزل الابتسامات) وثلاثة من افلامه تعتبر من افضل 100 فيلم في تاريخ السينما الايطاليةوهي ......





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