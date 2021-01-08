الاحتلال وتفسخ المجتمع الاسرائيلي - خليل اندراوس

2021/01/08 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس سلسلة الاعتداءات العدوانية الارهابية التي تقوم بها اسرائيل والولايات المتحدة وتركيا وانظمة الاستبداد الرجعي العربي، وتنظيمات الارهاب النائمة داخل سوريا وفي اليمن والتي يحركها الثالوث الدنس يبعث على الالم ويثير لدى كل انسان مناصر للشعوب المضطهَدة والمظلومة روح التضامن الانساني مع الشعب والوطن السوري واليمني.



هناك ضرورة موضوعية للعودة الى بعض الاحداث التي حصلت خلال العقود الماضية ......





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