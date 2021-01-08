تشومسكي: الخيار المقابل لحل الدولتين، ليس وهم الدولة الواحدة، بل ما يجري على الأرض: -إسرائيل الكبرى- - حسن مصاروة

2021/01/08 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مصاروة | ترجمة: حسن مصاروة*في هذا الجزء من المقابلة التي أجراها موقع "سيحا ميكوميت" مع المفكر الأمريكي الكبير نعوم تشومسكي، يتحدث عن اتفاقيات التطبيع التي جرت في ظل إدارة ترامب، وعن أفق القضية الفلسطينية في ظل إدارة بايدن القادمة، ومآلات طبيعة العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية في ظل التحولات في داخل المجتمع الامريكي وفرص النضال الشعبي للتأثير عليها، وعن أفق الصراع في ظل توسع الاستيطان ومخططات الضم و ......





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