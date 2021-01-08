بعد الاعتراف بسيادته على الصحراء.. الخارجية الأميركية تحدث خرائط المغرب

2021/01/08 | 22:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول في الخارجية الأميركية للحرة أن الوزارة تعمل على تحديث الخرائط المتعلقة بالمغرب لتعكس قرار الإعتراف بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.

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