كورونا تدخل بطل مسرحية مدرسة المشاغبين العناية المركزة

2021/01/08 | 22:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نٌقل الفنان المصري، هادي الجيار، لغرفة العناية المركزة، اليوم الجمعة، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة فيروس "كورونا" المستجد.

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