بايدن: انتهيت من تعيين طاقمي الحكومي وسيكون الأول من نوعه بالتاريخ

2021/01/08 | 22:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلمة للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن:

انتهيت من تعيين طاقمي الحكومي ومستعدون للعمل من اليوم الأول

إدارتي ستكون الأولى في التاريخ من أغلبية ذات أعراق مختلفة

أقدم التعازي لعائلة شرطي الكونغرس الذي توفي جراء الاقتحام ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك

الكثير من الأمريكيين فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورونا

يجب تعيين مرشحي وكالاتنا الأمنية في أسرع وقت من أجل تجنب حصول فجوة في السلطة

الأسبوع القادم سأكون معكم لوضع مشروع لحزمة الإنعاش الاقتصادي المقبلة

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