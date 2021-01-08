2021/01/08 | 22:14 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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عاجل | بايدن: نحتاج مزيدا من المساعدات المالية للشركات والعائلات ولا يكفي مبلغ 600 دولار
يجب اتخاذ إجراءات سريعة لمساعدة الاقتصاد الأميركي على التعافي
سنجري تغييرات في المناصب الأمنية من أجل تجنب حصول فجوة في السلطة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | بايدن: نحتاج مزيدا من المساعدات المالية للشركات والعائلات ولا يكفي مبلغ 600 دولار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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