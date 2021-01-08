2021/01/08 | 22:14 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بايدن: نحتاج مزيدا من المساعدات المالية للشركات والعائلات ولا يكفي مبلغ 600 دولار

يجب اتخاذ إجراءات سريعة لمساعدة الاقتصاد الأميركي على التعافي

سنجري تغييرات في المناصب الأمنية من أجل تجنب حصول فجوة في السلطة

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