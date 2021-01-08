الذهب يتهاوى 78 دولاراً عند التسوية ليسجل خسائر أسبوعية

2021/01/08 | 22:17 - المصدر: يس عراق

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عمقت أسعار الذهب خسائرها لأكثر من 78 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية قوية.

وتراجعت أسعار المعدن الأصفر مع ارتفاع الدولار الأمريكي، رغم تقرير الوظائف المخيب للآمال.

وكشفت بيانات اقتصادية عن فقدان 140 ألف وظيفة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، لأول مرة منذ أبريل/نيسان.

ويأتي هبوط الذهب وسط ترقب التطورات السياسية في الولايات المتحدة حيث يسعى الديمقراطيون إلى عزل الرئيس دونالد ترامب بعد أحداث اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنحو 4.1 بالمائة، أو ما يعادل 78.20 دولار، ليصل إلى مستوى 1835.40 دولار للأوقية، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.1 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 4.1 بالمائة إلى 1836.40 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 90.17.

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