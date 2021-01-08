الصحة توضح تفاصيل حادثة الاعتداء على طبيبة في مدينة الطب

2021/01/08 | 22:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوضحت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، تفاصيل الاعتداء الذي وقع على طبيبة مقيمة في مستشفى الشهيد غازي الحريري للجراحات التخصصية بمدينة الطب.وذكرت الوزارة في بيان، أن “ابطال الجيش الابيض تصدوا بكل همة وشجاعة لجائحة كورونا، وانه فقد خلال مواجهة هذه الجائحة العديد من الكوادر الطبية والتمريضية ما يفترض تقدير الجهود الجبارة التي تقوم بها […]

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