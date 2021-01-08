الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على اثنين من الإرهابيين في الانبار

2021/01/08 | 22:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على اثنين من الإرهابيين في الكرمة بمحافظة الانبار.

وقالت الاستخبارات في بيان صحفي، انه “بعملية استخبارية نوعية ومتابعة مستمرة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ من القاء القبض على اثنين من الإرهابيين في سيطرة التحدي بالكرمة الانبار”.

واضافت الاستخبارات، ان “المعتقلين هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

وعلى صعيد متصل، ووفقاً الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٣٨ من الاستيلاء على ٤١ عبوة ناسفة على شكل جلكان سعة ٢٠ لتر معبأة بمادة السيفور في منطقة الزنكورة بالرمادي الانبار .

وتابعت “وقد قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا”.

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