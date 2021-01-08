بايدن: انتهيت من تعيين طاقمي الحكومي ومستعدون للعمل من اليوم الأول

2021/01/08 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أنه انتهى من تعيين طاقمه الحكومي، فيما اشار الى انه مستعد للعمل من اليوم الاول.وقال بايدن في كلمة له تابعتها (بغداد اليوم)، "انتهيت من تعيين طاقمي الحكومي ومستعدون للعمل من اليوم الأول".واضاف: "أقدم التعازي لعائلة شرطي الكونغرس الذي توفى جراء الاقتحام ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك".

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