انفجار ناسفة ثانية على رتل للدعم اللوجستي للتحالف الدولي في السماوة

2021/01/08 | 22:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن مصدر امني عن انفجارة عبوة ناسفة اخرى على رتل للدعم اللوجستي للتحالف الدولي على الطريق الدولي السريع في السماوة ، مركز محافظة المثنى .وكانت عبوة ناسفة انفجرت في وقت سابق مساء اليوم ، على رتل للدعم اللوجستي للتحالف الدولي قرب اليوسفية جنوب بغداد ./ انتهى9

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