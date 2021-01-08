العراق.. عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف في بغداد

2021/01/08 | 22:26 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام محلية عراقية، الجمعة، بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلا للتحالف الدولي قرب اليوسفية في العاصمة العراقية بغداد.

وكان مراسل "العربية/الحدث" قد أكد قبل أيام، استهداف رتل للتحالف الدولي على طريق سامراء شمال بغداد، ما أوقع خسائر.

أتى ذلك على الرغم من تأكيد القوات الأمنية خلال الأيام الماضية استمرار حملتها في العاصمة من أجل السيطرة على السلاح المتفلت.

ويأتي هذا الاستهداف الذي يضاف إلى استهدافات عدة سابقة طالت آليات للتحالف خلال الأشهر الماضية، بعد تصاعد التهديدات من قبل فصائل مسلحة موالية لإيران، كان آخرها كتائب حزب الله قبل فترة، وميليشيات النجباء أيضاً، للحكومة بالسعي إلى إخراج القوات الأميركية المساهمة في التحالف الدولي من البلاد.

إلى ذلك، أتى هذا الحادث بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق اليوم أنها ستبقي حاملة الطائرات نيميتز في الخليج، مع تصاعد التوتر الإيراني الأميركي.

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