2021/01/08 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط جرحى خلال إشتباكات بين عناصر الأمن والمحتجين تفريق متظاهري الحبوبي بالقوة وإغتيال محامٍ في الشطرة الناصرية – الزمان افاد شهود عيان في مدينة الناصرية، بان الاجهزة الامنية اعادت فرض سيطرتها على ساحة الحبوبي بعد تفريق المتظاهرين في مركز احتجاج محافظة ذي قار.واكد الشهود لـ(الزمان) امس (سماع اطلاق نار كثيف بالقرب من ساحة الحبوبي […]

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