2021/01/08 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حماة الأمن والقانون يحتفلون بعيدهم التاسع والتسعين البنك المركزي يكرّم ذوي شهداء وجرحى الجيش والشرطة بغداد – قصي منذر يحتفل حماة الامن والقانون اليوم السبت بذكرى عيد الشرطة التاسع والتسعين في ظروف استثنائية فرضها وباء كورونا ، وسط استعدادات عالية لتسلم ملف الامن في بغداد وعدد من المحافظات ، وتشكل الشرطة بتسمياتها كافة عاملا رئيساً […]

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